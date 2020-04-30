В Германии решили продлить ограничения из-за коронавируса как минимум до 10 мая
Массовые мероприятия остаются под запретом до конца лета
В Германии решили продлить ограничения из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Германии приняли решение о продлении действующих ограничений социальных контактов до последующих распоряжений. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении по итогам видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ.
ИСТОЧНИК KP.RU