Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами на товары из КНР

1 Май 2020 2020-05-01T01:41:16+03:00

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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что его администрация может ввести новые пошлины на китайские товары. Так он ответил на вопросы журналистов, могут ли Штаты «в качестве наказания за коронавирус» отказаться выплачивать Китаю хотя бы часть своих долгов.

По словам Трампа, он «может сделать это другим образом» и «добиться того де и даже более крупного объема денежных средств» просто введением дополнительных пошлин.

ИСТОЧНИК KP.RU