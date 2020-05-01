Скворцова: Осложнения при коронавирусе у детей возникают редко
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что у детей при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 редко возникают серьезные осложнения заболевания, однако такая угрозе все-таки существует.
«Конечно, она (угроза) существует. К счастью, она редко возникает», - сказала она в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Глава ФМБА отметила, что заболевание у детей чаще всего протекает бессимптомно, но они при этом являются носителями коронавируса и способны заразить других.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вероника Скворцова рассказала, что в последние пару недель удалось серьезно снизить темпы распространения коронавируса COVID-19, и Россия «практически была на плато» по числу новых случаев заражения. Кроме того, она также напомнила россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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