Трамп: Китай мог остановить пандемию коронавируса, но не сделал этого

1 Май 2020 2020-05-01T02:14:28+03:00

Президент США заявил, что у него есть доказательства того, что источником COVID-19 стала лаборатория в Ухане

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Китай мог остановить распространение коронавируса COVID-19 по всему миру, но по каким-то причинам не сделал этого – то ли не смог, то ли не захотел.

«Его (коронавирус) можно было остановить, он ведь вышел из Китая», - сказал американский лидер.

Когда журналисты спросили, есть ли у него какая-либо достоверная информация, подтверждающая версию об искусственном происхождении COVID-19, который якобы был создан в одной из лабораторий в китайском городе Ухань, Трамп ответил коротко: «Да, у меня есть».

В ответ на просьбы поведать подробности, Трамп заявил, что не может ничего рассказать, потому что это секрет, и ему «не разрешено» разглашать детали, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19 в мире, то он должен за это ответить. По словам американского лидера, Вашингтон выясняет, что именно произошло в Ухане – «была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они (китайцы) сделали это намеренно».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU