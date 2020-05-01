Израиль нанес ракетный удар по Сирии
В ночь на пятницу, 1 мая, армия Израиля нанесла воздушный ракетный удар по южным районам Сирии, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
По данным источников издания, удар был нанесен израильскими вертолетами с позиций в районе Голанских высот. Было выпущено несколько ракет. Отмечается, что в результате ракетного обстрела был нанесен материальный ущерб, но никто не погиб.
Кроме того, SANA сообщает, что самолеты возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции этой ночью вторглись в воздушное пространство Сирии на северо-востоке страны. Агентство пишет, что воздушные суда коалиции совершают «интенсивные полеты на пониженной высоте» над провинциальным центром Хасеке, расположенном примерно в 720 километрах от Дамаска, и его окрестностями.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 апреля сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали атаку Израиля над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сбив несколько «вражеских целей».
ИСТОЧНИК KP.RU
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