2020-05-01T03:00:18+03:00
Политика

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

По данным сирийских СМИ, в результате ночной атаки никто не погиб
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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СМИ сообщили об очередном воздушном ударе Израиля по СирииСМИ сообщили об очередном воздушном ударе Израиля по СирииФото: REUTERS
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В ночь на пятницу, 1 мая, армия Израиля нанесла воздушный ракетный удар по южным районам Сирии, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным источников издания, удар был нанесен израильскими вертолетами с позиций в районе Голанских высот. Было выпущено несколько ракет. Отмечается, что в результате ракетного обстрела был нанесен материальный ущерб, но никто не погиб.

Кроме того, SANA сообщает, что самолеты возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции этой ночью вторглись в воздушное пространство Сирии на северо-востоке страны. Агентство пишет, что воздушные суда коалиции совершают «интенсивные полеты на пониженной высоте» над провинциальным центром Хасеке, расположенном примерно в 720 километрах от Дамаска, и его окрестностями.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 апреля сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали атаку Израиля над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сбив несколько «вражеских целей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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