Помпео: США сделают все, чтобы не дать Ирану купить бронетехнику у России или Китая

1 Май 2020 2020-05-01T03:21:11+03:00

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Соединенные Штаты сделают все от них зависящее, чтобы не позволить Ирану купить бронетехнику у России или Китая после 18 октября, когда закончится действие оружейного эмбарго. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью журналисту Ларсу Ларсону.

По словам главы американского госдепартамента, «когда наступит октябрь этого года» – то есть, истечет срок эмбарго, администрация Дональда Трампа «сделает все возможное, чтобы удостовериться, что они (иранские власти) не смогут купить танки и бронемашины у России или Китая».

«Положительный момент состоит в том, что резолюция Совета Безопасности ООН дает нам возможность удостовериться, что этого не произойдет. И мы работаем с нашими китайскими, российскими, британскими, французскими партнерами в Совбезе и даже более широко, во всей ООН, чтобы убедиться, что все они согласны не допустить этого», - приводит слова Помпео ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях госсекретарь США сообщил, что прорабатывает план продления эмбарго на поставки оружия Тегерану и возобновление жёстких санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU