Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты в России

1 Май 2020 2020-05-01T03:45:21+03:00

В России начаты работы по созданию многоразовой ракеты, у проекта рабочее название «Крыло - СВ». Фото: fpi.gov.ru

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Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложенную Роскосмосом линейку новых ракет, в том числе и работы по созданию многоразовых ракет, которые сейчас использует американская компания SpaceX Илона Маска.

«Одобрить основные направления развития средств выведения, включающие помимо уже разработанных, высокотехнологические ракеты-носители нового поколения различных классов (сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые повышенной грузоподъемности, сверхтяжелые), в том числе с использованием перспективных топлив, материалов, многоразовых ступеней и других проектных решений», - цитирует РИА Новости решение Совета РАН по космосу, подписанное президентом Академии Александром Сергеевым.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомолке» рассказал о новом проекте рабочим названием «Крыло – СВ». Космическое ведомство создает опытное конструкторское бюро имени выдающегося советского авиаконструктора Роберта Бартини для создания возвращаемой ракеты легкого класса.

Планируется, что ступень российской многоразовой ракеты будет садиться по-самолетному, а не «вертикальной свечкой», как Falcon-9 Илона Маска. Если такой вариант возвращения окажется эффективным и экономически оправданным, новые технологии будут применены при создании ракеты среднего класса «Союз – СПГ».

ИСТОЧНИК KP.RU