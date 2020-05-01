С 1 мая пособия по безработице будут переводиться только на карту «Мир»

1 Май 2020 2020-05-01T04:40:31+03:00

Это касается также социальных выплат на детей, пострадавшим от воздействия радиации и чернобыльцам

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С пятницы, 1 мая, в России пополнится список пособий, которые будут переводиться только на карту национальной платежной системы «Мир». Это, в частности, касается пособия по безработице, социальных выплат на детей, а также выплат пострадавшим от воздействия радиации и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее только на карту системы «Мир» уже перечислялись пенсии и социальные выплаты военным. Подробнее о том, что еще изменится в нашей стране с 1 мая, читайте в материале на сайте kp.ru.

К слову, ранее «Комсомолка» рассказывала, как получить повышенное пособие по безработице с региональной компенсационной доплатой в Москве. Максимальный размер выплаты составляет 19500 рублей, а получить ее очень просто: нужно зарегистрироваться на сайте центра занятости czn.mos.ru, а дальше действовать по нашей пошаговой инструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU