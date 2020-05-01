Что изменится в России с 1 мая 2020: бесплатные переводы и конец рюмочных у подъезда

ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА — БЕЗ КОМИССИИ

С 1 мая Центробанк ограничивает размер комиссии за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которые делают друг другу граждане. Переводы в рамках 100 тысяч рублей должны быть бесплатными. При превышении этой суммы банк комиссию брать может, но не более 0,5% от суммы перевода и не больше 1,5 тысячи рублей.

Система быстрых платежей позволяет переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона, без указания номера карты. При этом счет, на который вы отправляете деньги, может быть в другом банке. Сейчас к системе подключено около 50 банков.

ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ

В преддверии 9 Мая получат ежегодную выплату участники Великой Отечественной войны. Она составит 10 тысяч рублей. Право на неё имеют непосредственные участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и некоторые другие.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ — ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»

С 1 мая пополнится список пособий, которые будут переводиться только на карту национальной платежной системы «Мир». Это, в частности, пособие по безработице, социальные выплаты на детей, а также выплаты пострадавшим от воздействия радиации и чернобыльцам.

До этого только на эту карту уже перечислялись пенсии, соцвыплаты военным.

С 3 мая вступают в силу изменения в правила перевозок пассажира и багажа железнодорожным транспортом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА МЕСТО ДЛЯ БАГАЖА

С 3 мая вступают в силу изменения в правила перевозок пассажира и багажа железнодорожным транспортом.

Во-первых, теперь при покупке билета на поезд дальнего следования надо будет обязательно указывать свой номер мобильного телефона или иной способ быстро с вами связаться. Предполагается, что это для блага пассажиров — их можно будет быстро предупредить об отмене поезда или каких-то других важных изменениях. Проблема срочной связи возникла в связи с коронавирусом и многочисленными изменениями в расписании — тут-то и выяснилось, что не всегда легко вовремя донести эту информацию до пассажиров.

Во-вторых, урегулируется спорный вопрос с местом для ручной клади. Здесь была такая проблема. В некоторых вагонах место для ручной клади предусмотрено только при нижней или верхней полке. Теперь правилами установлено, что в таких случаях на это место имеют равные права пассажиры и с верхней, и с нижней полки.

КОНЕЦ «НАЛИВАЕК»

С 5 мая кафе и рестораны, которые находятся в многоэтажных домах или на прилегающих к ним территориях, не смогут торговать алкоголем, если у них площадь зала меньше 20 кв. м.

Регионы вправе ужесточать эту норму. Например, увеличить размер необходимой площади. Или вообще ввести полный запрет на такого рода рюмочные в жилых домах.