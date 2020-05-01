Британский эксперт считает, что дети не могут быть переносчиками коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T05:19:20+03:00

По мнению Эбере Окереке, малыши «менее всего затронуты этой проблемой», и у них меньше вероятность получить серьезную инфекцию

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С неожиданным заявлением выступила британский врач, консультант по всемирному здравоохранению правительственной медицинской службы Public Health England (PHE) Эбере Окереке. Она считает, что заразиться коронавирусом COVID-19 от ребенка нельзя, потому что малыши не являются переносчиками новой инфекции.

«Не похоже, что дети являются переносчиками вируса. Свидетельства указывают на то, что дети, особенно младшего возраста, менее всего затронуты этой проблемой», - приводит ее слова газета The Daily Telegraph.

По мнению Эбере Окереке, у маленьких детей «меньше вероятность получить серьезную инфекцию и, с точки зрения контроля за общественным здоровьем, меньше вероятность быть переносчиками».

В связи с таким заключением эксперта газета напоминает о проведенном в Германии исследовании, которое показало, что хоть у детей не так выражены симптомы заболевания и они переносят болезнь легче, концентрация коронавируса в детском организме не меньше, чем у взрослых. Немецкие специалисты считают, что инфицированные дети так же заразны, как и взрослые.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что при заболевании COVID-19 у детей редко возникают серьезные осложнения, они чаще становятся бессимптомными носителями инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU