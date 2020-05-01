2020-05-01T08:36:18+03:00
В мире

Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно Титаником

По мнению лидера оппозиционной партии власти совершают "ритуальные действия", не связанные со спасением страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юлия ТимошенкоЮлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим Титаником. В такую ситуацию страна попала из-за экономических проблем, в частности, из-за снижения доходной части бюджета. Политик напомнила, что никаких денег от ФМВ Украины так и не получила.

- У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну,- сказала она в эфире телеканала "112".

Юлия Тимошенко заявила, что в стране "на полную мощность включена" система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга

- На этом основаны спекулятивные схемы,-добавила политик.

Оная является противниковм земельной реформы, которую в период коронавирусной блокировки все же провернули в правительстве. Законопроект о снятии моратория на продажу земли принят. Этот шаг Тимошенко сравнила со "сдачей Украины".

ИСТОЧНИК KP.RU

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