Китайцы вычислили секрет непобедимости русских

1 Май 2020 2020-05-01T11:37:35+03:00

В Китае нашли объяснение, почему русские "с голыми руками идут на медведя и купаются в ледяной воде"

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Каждый русский человек, уверены китайцы, может завалить медведя голыми руками. А чего еще ожидать от народа, который зимой всей страной ныряет в прорубь и "не боится смерти". В издании Sina поразмышляли, откуда у русских эта "неукротимость".

- Они бесстрашны и искусны в бою. Даже без профессиональной подготовки русский солдат имеет преимущество среди других — он будет сражаться до самой смерти. Поэтому русских и называют «воинственным народом,- пишет автор из Китая.

Объяснение этой "неукротимости" китайцы нашли - это русская еда. В России едят не так и не столько, как в КНР. Главное для русских- "наесться досыта", размышляет автор из Китая. По его мнению, это даже в большем приоритете, чем забота о здоровье и уж тем более о фигуре.

- В отличие от Китая, Японии и Южной Кореи, русские почти не едят рис. Основу их рациона составляют хлеб и картофель, а также собственноручно приготовленные блины,- считают в Китае.

По их мнению, на столе у россиян всегда есть мясо. Даже на завтрак, например, яичница с сосисками. Обед, тот и вовсе "состоит у россиян из трех блюд". Тут мяса нет разве что в десерте.

- Русские хозяйки подают блюда поочередно, так можно избежать лишних трат продуктов, а также насытить организм. Поэтому тела у русских такие крепкие.

А еще русские "любят все жареное", салаты с майонезом и чтобы у еды был яркий вкус: либо острое, либо соленое, либо пряное. Даже пельмени и те, в России отличаются от китайских тем, что вместо воды, для приготовления блюда используют бульон с луком, лавровым листом, специями. Вспомнили китайцы про русскую водку, которая для нас якобы "вода жизни".

-Мужчины любят за ужином ее выпить, закусывая маринованными огурцами или соленой рыбкой,- пишет китайский автор. Ужин — самый важный прием пищи за весь день. В это время члены семьи собираются за столом...Русские ставят тарелки так, как им нравится, главное — чтобы было удобно взять то, что хочется съесть, и спокойно наслаждаться трапезой.

ИСТОЧНИК KP.RU