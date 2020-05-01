Михаил Мишустин поздравил россиян с Праздником весны и труда

1 Май 2020 2020-05-01T11:32:55+03:00

Премьер-министр сказал, что этот день объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин 1 мая поздравил жителей страны с Праздником весны и труда, обозначив, что этот день призван объединять людей всех возрастов и профессий, которые привыкли к напряженной и созидательной работе.

- Уважаемые друзья! Я искренне поздравляю вас с 1 мая, с весенним праздником, который имеет богатейшую историю. Его отмечают люди самых разных возрастов и профессий во многих государствах мира. Этот праздник объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе, способен добиваться успехов честным и добросовестным трудом, - говорится в поздравлении премьер-министра России, зачитанном в ходе Профсоюзной переклички главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

Именно такие принципы, по мнению Михаила Мишустина, заложены в основу дня международной солидарности трудящихся. Праздник весны и труда стал символом борьбы за права, надежды на социальную справедливость, отметил глава кабинета министров.

В четверг, 30 апреля, на встрече в онлайн-режиме с президентов Владимиром Путиным Михаил Мишустин сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Глава страны пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы правительства Андрея Белоусова.

ИСТОЧНИК KP.RU