Инкубационный период коронавиурса может достигать трех недель
Ученые заявили, что инкубационный период коронавируса может быть больше двух недель. С момента заражения и до появления симптомов может пройти три недели, сообщил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.
Ранее считалось, что в большинстве случаев симптомы проявляются за 14 дней. Исходя из этих данных и выносили предписания о карантине. Люди, вернувшиеся из других стран, а также контактировавшие с заболевшими обязаны не покидать место проживания две недели.
При этом заразность зависит от течения болезни. У людей с ослабленным иммунитетом более сильные симптомы, они переносят инфицирование тяжелее и дольше могут представлять опасность для окружающих.
- Особенность коронавирусной инфекции заключается в скорости ее изменения: человек может чувствовать себя хорошо, но затем резко его состояние ухудшается, и он умирает,- сказал Петриков в интервью на канале "Россия 1".
ИСТОЧНИК KP.RU