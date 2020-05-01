2020-05-01T13:06:50+03:00
Общество

Инкубационный период коронавиурса может достигать трех недель

Ранее считалось, что болезнь проявляется в течение 14 дней, на основе этого и вводили карантин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус опасен тем, что в начале болезни человек чувствует себя хорошо, но ухудшение наступает очень резкоВирус опасен тем, что в начале болезни человек чувствует себя хорошо, но ухудшение наступает очень резкоФото: REUTERS
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Ученые заявили, что инкубационный период коронавируса может быть больше двух недель. С момента заражения и до появления симптомов может пройти три недели, сообщил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.

Ранее считалось, что в большинстве случаев симптомы проявляются за 14 дней. Исходя из этих данных и выносили предписания о карантине. Люди, вернувшиеся из других стран, а также контактировавшие с заболевшими обязаны не покидать место проживания две недели.

При этом заразность зависит от течения болезни. У людей с ослабленным иммунитетом более сильные симптомы, они переносят инфицирование тяжелее и дольше могут представлять опасность для окружающих.

- Особенность коронавирусной инфекции заключается в скорости ее изменения: человек может чувствовать себя хорошо, но затем резко его состояние ухудшается, и он умирает,- сказал Петриков в интервью на канале "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU

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