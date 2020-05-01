Денис Проценко назвал условие всплеска эпидемии коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T14:57:34+03:00

Главный врачи столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко обозначил, в каком случае в стране может произойти всплеск количество заражений коронавирусной инфекцией. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В столице России пока что не наступил пик заболеваемости инфекцией

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Главный врачи столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко обозначил, в каком случае в стране может произойти всплеск количество заражений коронавирусной инфекцией. По его словам, пик заболеваемости COVID-19 в российской столице все еще не наступил даже на фоне теплой солнечной погоды, и это вызывает тревогу у медиков.

- Если не будет соблюдаться режим самоизоляции, мы очень боимся, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости коронавирусом и увеличения числе госпитализированных зараженных. Это будет понятно где-то к середине мая, спустя пять-десять дней после выходных, - отметил Денис Проценко на канале "Россия 1".

Главврач больницы в Коммунарке подчеркнул, что многие жители страны устали от самоизоляции, из-за чего во время майских праздников у них может возникнуть соблазн нарушить режим, столь необходимые для противодействия эпидемии.

- Цена этого соблазна может быть слишком дорогой, вплоть до жизни наших будущих пациентов, - предостерег доктор.

Как накануне сообщал сайт kp.ru, специалисты Роспотребнадзора также предостерегли людей от нарушения самоизоляции в эти выходные. Они подчеркнули, что если люди будут нарушать режим в майские праздники, то второй всплеск коронавирусной инфекции ждет страну уже в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU