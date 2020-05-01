Японский океанариум попросил граждан позвонить аквариумным угрям по видеосвязи

1 Май 2020 2020-05-01T15:39:59+03:00

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Японский зоопарк «Сумида» во время карантина из-за коронавируса попросил граждан страны позвонить угрям, обитающим в местном аквариуме, по видеосвязи. Дело в том, что угри стали забывать о людях из-за отсутствия посетителей и начали прятаться в песок, когда кто-нибудь из работников аквариума проходил мимо, сообщает издание Quartz.

Многие полагают, что животным и рыбам, живущим в зоопарках, намного лучше без людей, однако отсутствие посетителей нередко создает проблемы для обитателей таких заведений. Так, например, сотрудники одного из японских аквариумов заметили странное поведение некоторых рыб: сотни крошечных пятнистых садовых угрей стали прятаться, когда кто-то проходил мимо их аквариума, хотя раньше спокойно воспринимали огромные толпы посетителей.

Представители этого вида аквариумных угрей очень бдительные и острожные: они погружаются в песок, когда чувствуют опасность. Зоопарк закрыт с 1 марта из-за карантина по коронавирусу и угри успели просто забыть о существовании людей. Это очень затрудняет работу сотрудникам аквариума, ведь они не могут нормально проверить здоровье существ.

Именно для этого сотрудники придумали интересных ход - они попросили людей позвонить угрям по видеосвязи через специальное приложение аквариума. После подключения нужно помахать существам рукой и что-нибудь говорить в течение пяти минут. По мнению работников зоопарка, это позволит угрям снова привыкнуть к обществу людей.

Японский океанариум просит людей звонить угрям, чтобы они не прятались.

ИСТОЧНИК KP.RU