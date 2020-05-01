Врач назвал атакующий Европу синдром Кавасаки проявлением коронавируса
В последнюю неделю приходит все больше тревожных сообщений о редком синдроме Кавасаки, которым массово заболевают дети. При патологии серьезно поражаются кровеносные сосуды и сердце. Педиатры Великобритании, Франции, Бельгии, Италии уже бьют тревогу и пытаются выяснить, не связана ли вспышка Кавасаки с коронавирусом.
Известный врач-иммунолог Владимир Болибок также не исключил, что синдром Кавасаки может быть вызван коронавирусом.
- У этих ребятишек, которые госпитализированы с синдромом Кавасаки, обнаруживается вирус COVID-19. И мы знаем, что этот вирус у пациентов более старшего возраста вызывает васкулит, то есть воспаление сосудов (самое тяжелое – воспаление сосудов легких). Поэтому вполне может быть, что это одно из проявлений этой вирусной инфекции, - рассказал Болибок к эфире радио "Комсомольская правда".
Врач также отметил, что коронавирус постоянно мутирует. Возможно, именно поэтому, сейчас он начал вызывать синдром Кавасаки, чего не было во время эпидемии в Китае.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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