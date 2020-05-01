2020-05-01T16:24:11+03:00
Экономика

Германия не собирается вводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС

Немецкий регулятор утверждает, что для освобождения газопровода от новых правил требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Германия не собирается вводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕСГермания не собирается вводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕСФото: REUTERS
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Федеральное сетевое агентство Германии приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта газопровода «Северного потока - 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Европейского Союза.

Как сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на документ регулятора, направленный участникам процесса заявки, в качестве обоснования такого решения указано то, что «"Северный поток - 2" в свете недостаточной реализации не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил».

Немецкий регулятор заявил, что для освобождения газопровода необходимо, чтобы он был закончен до мая 2019 года. В свою очередь в Nord Stream 2 утверждают, что инвестиции в проект были сделаны до вступления в силу директивы.

По данным издания, ожидается, что Nord Stream 2 AG подаст протест на решение Федерального сетевого агентства в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Однако допускают, что жалобу сразу перенаправит в Европейский суд.

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Согласно новому законопроекту, операторы трубопроводов, даже из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимыми (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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