Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»

1 Май 2020 2020-05-01T17:51:56+03:00

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Сообщения о том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын умер, являются почти на 100% правдивыми. Об этом южнокорейскому изданию Yonhap рассказал перебежчик Чи Сон Хо, которые сбежал из страны 14 лет назад и в настоящее время является сотрудников в законодательном органе власти Южной Кореи.

- Это не на сто процентов, конечно. Но я могу сказать, что вероятность правдивости слухов о смерти Ким Чен Ына составляет 99 процентов. Сейчас страна столкнулась со сложной проблемой преемственности, и именно поэтому не сообщает общественности о смерти своего лидера официально, - рассказал Чи Сон Хо.

Он отметил, что долго думал над тем, сколько еще северокорейский лидер сможет протянуть после серьезной операции на сердце, но потому источники рассказали ему о смерти политика. Чи Сон Хо полагает, что глава страны умер еще в прошлые выходные. Своих источников мужчина так и не раскрыл. Говоря о том, кто может стать преемником Ким Чен Ына, он отметил, что, как и многие, считает главной кандидатурой сестру Ына — Ким Ё Чжон.

Напомним, что Ким Чен Ын не появляется на публике с 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР – одного из самых важных праздников в стране. Из-за этого, а также из-за отсутствия какой-либо официальной информации о местонахождении Ким Чен Ына начали появляться слухи о возможной смерти или серьезном заболевании политика.

ИСТОЧНИК KP.RU