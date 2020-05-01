2020-05-01T17:51:56+03:00
В мире

Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»

Северная Корея может не сообщать о смерти лидера, поскольку столкнулась со сложной проблемой преемственности
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сообщения о том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын умер, являются почти на 100% правдивыми. Об этом южнокорейскому изданию Yonhap рассказал перебежчик Чи Сон Хо, которые сбежал из страны 14 лет назад и в настоящее время является сотрудников в законодательном органе власти Южной Кореи.

- Это не на сто процентов, конечно. Но я могу сказать, что вероятность правдивости слухов о смерти Ким Чен Ына составляет 99 процентов. Сейчас страна столкнулась со сложной проблемой преемственности, и именно поэтому не сообщает общественности о смерти своего лидера официально, - рассказал Чи Сон Хо.

Он отметил, что долго думал над тем, сколько еще северокорейский лидер сможет протянуть после серьезной операции на сердце, но потому источники рассказали ему о смерти политика. Чи Сон Хо полагает, что глава страны умер еще в прошлые выходные. Своих источников мужчина так и не раскрыл. Говоря о том, кто может стать преемником Ким Чен Ына, он отметил, что, как и многие, считает главной кандидатурой сестру Ына — Ким Ё Чжон.

Напомним, что Ким Чен Ын не появляется на публике с 11 апреля, а 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР – одного из самых важных праздников в стране. Из-за этого, а также из-за отсутствия какой-либо официальной информации о местонахождении Ким Чен Ына начали появляться слухи о возможной смерти или серьезном заболевании политика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне
Эксперт рассказал, что спасет россиян от "библейского голода"
Кабмин выделил 500 млн руб. на оказание помощи россиянам за рубежом
Британские ученые нашли связь между этносом и смертностью от коронавируса
«Сейчас я примерю»: министр Бельгии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Германия не собирается вводить «Северный поток – 2» из правил Газовой директивы ЕС
Врач назвал атакующий Европу синдром Кавасаки проявлением коронавируса
Специалист рассказала, как приготовить шашлык для «домашнего пикника»
Байден прокомментировал обвинения экс-сотрудницы в изнасиловании
Японский океанариум попросил граждан позвонить аквариумным угрям по видеосвязи
ФАС пресекла попытку десятикратного завышения цен на маски
В Гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
Эксперты назвали преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Депутаты из партии Зеленского закатили банкет в ресторане, несмотря на коронавирус
Денис Проценко назвал условие всплеска эпидемии коронавируса
В России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще двое скончались
Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Девушка разбилась со скалы в Турции, отмечая снятие коронавирусной блокировки фотосессией
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая