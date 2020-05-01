2020-05-01T21:18:31+03:00
В мире

Экипаж Crew Dragon отправят на карантин перед первым пилотируемым полетом на МКС

На данный момент те, кто контактирует с астронавтами, применяют защитные средства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед первым пилотируемым полетом на МКСЭкипаж Crew Dragon пройдет карантин перед первым пилотируемым полетом на МКСФото: REUTERS
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На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции, американская компания SpaceX приняла решение отправить на карантин экипаж корабля Crew Drago перед первым пилотируемым полетом на МКС, запланированным на 27 мая. Об этом сообщил заместитель руководителя программы пилотируемых коммерческих полетов Стив Стич.

«Ситуация с коронавирусом сохраняется уже на протяжении нескольких месяцев, и мы предпринимаем меры для того, чтобы обезопасить экипаж (…) Старт намечен на 27 мая, а карантин для членов экипажа начнется, вероятно, 16 мая», - сообщил он.

Стич отметил, что на данный момент значительная часть предполетной подготовки осуществляется в дистанционном режиме, а те, кто контактирует с астронавтами, применяют защитные средства.

Напомним, о планах доставлятьм туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX было объявлено еще в сентябре прошлого года. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за отсутствия желающих платить 52 миллиона долларов за путевку и юридических сложностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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