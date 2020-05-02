В Минстрое рассказали, как себя чувствует заболевший коронавирусом Якушев

2 Май 2020 2020-05-02T03:37:58+03:00

Состояние здоровья министра нормальное, он выполняет все предписания врачей и остается на связи с коллегами

Изменить размер текста: A A

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, которого в пятницу, 1 мая, положили в больницу с коронавирусной инфекцией, чувствует себя неплохо, его состояние нормальное.

Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя, отметив, что все руководители ведомства регулярно сдают тесты на COVID-19, и изначально болезнь была выявлена у замминистра Дмитрия Волкова. А у главы Минстроя компьютерная томография (КТ) показала коронавирус только в пятницу, «до этого болезни не было».

Кроме того, в ведомстве рассказали, что Владимир Якушев выполняет все предписания врачей и остается на связи с коллегами. Отмечается, что Минстрой с конца марта строго следует правилам: все совещания и мероприятия проводятся только в онлайн-режиме, а более 80% сотрудников министерства находятся на самоизоляции и работают удаленно, сообщает газета «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что министр госпитализирован с коронавирусом. Якушев сказал, что он решил лечиться под присмотром врачей, и пообещал оставаться на связи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU