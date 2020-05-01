Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом. Диагноз Якушеву был поставлен по результатам КТ. После этого он принял решение о госпитализации.

- Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, - сообщил Владимир Якушев.

Коронавирус также подтвержден у одного из заместителей Якушева Дмитрия Волкова.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ назначен Никита Стасишин.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирус подхватил премьер Михаил Мишустин. Это показали сданные премьером тесты.

Мишустин с высокой температурой был госпитализирован в одну из столичных больниц. И.о. премьера был назначен первый заместитель Мишустина Андрей Белоусов.

С кем точно контактировал в последнее время Михаил Мишустин чиновники аппарата правительства не сообщили, заметив лишь, что очные контакты премьера были сведены к минимуму. В то же время, как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков, у всех, кто контактировал с премьером будут повторно взяты тесты на коронавирус.

Судя по всему, сдавал эти тесты и Якушев. КТ обычно делается уже в том случае, если тесты на коронавирус показали положительный результат, или в случае появления свойственной коронавирусу симптоматики. Подробности о своем самочувствии Якушев пока не сообщил.

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