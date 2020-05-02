Белый дом запретил главному инфекционисту США давать конгрессу показания
В вашингтонской администрации решили, что пока идет борьба с COVID-19 доктору Фаучи не стоит появляться перед законодателями
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони ФаучиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белый дом запретил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания конгрессу США, сообщила газета The Hill.
ИСТОЧНИК KP.RU