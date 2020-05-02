2020-05-02T06:12:57+03:00
Происшествия

На плавбазе «Всеволод Сибирцев» взорвался газовый баллон, пострадали два человека

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром в субботу, 2 мая, на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошло ЧП: взорвался газовый баллон, в результате пострадали два человека. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Раненых доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока.

«Во время огневых работ произошел взрыв баллона, двое пострадавших. Один в тяжелом состоянии», - приводит слова представителя Центра ТАСС.

Плавбаза «Всеволод Сибирцев» – один из двух самых крупных в мире плавзаводов, длина судна составляет 179 метров, высота от киля до клотика – 45 метров, ширина – 28 м, водоизмещение примерно 26 тысяч тонн. На этом плавающем заводе работают около 600 человек.

К слову, как писал сайт kp.ru, корреспондент Ксения Третельницкая подробно рассказывает о своей жизни и работе на плавбазе, названной в честь революционера и участника Гражданской войны Всеволода Сибирцева.

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Рабочий «круиз» на плавбазе «Всеволод Сибирцев» длиною в 10 месяцев разделил жизнь журналиста на «до» и «после» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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