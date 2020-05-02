Учёные сообщили о пяти проявлениях коронавируса на коже
Заражение коронавирусом может проявляться различными высыпаниями и образованиями на коже. Учёные Испанской академии дерматологии составили список пяти таких проявлений.
У 19% пациентов с высыпаниями на коже при положительном результате анализа на коронавирус были замечены пузыри или покраснения, как при обморожении. Чаще всего они проявлялись на пальцах рук и ног. Большинством пациентов с такими симптомами были молодые люди с лёгким течением заболевания, сообщает British Journal of Dermatology.
Высыпания, похожие на крапивницу, и зуд наблюдались в также 19% случаев. У 92% из них высыпания вызывали зуд. Такие симптомы наблюдались чаще всего у тяжело больных коронавирусом пациентов. Чаще всего они начинались на теле, и иногда на ладонях.
В 47% случаев симптомы коронавируса на коже проявлялись пятнисто-папулезной сыпью, похожей на розовый лишай. Высыпания часто сопровождались капиллярными кровоизлияниями на коже и зудом. Этот симптом также характерен для тяжело больных.
Кожные проявления коронавируса в 9% случаев были мелкими волдырями на теле, или пузырьковой сыпью с сукровицей в более чем половине случаев. это симптом особо характерен для пациентов среднего возраста.
Самым редким симптомом коронавируса на коже стало отмирание тканей (некроз) и ливедо (сосудистая сетка на коже синего цвета). Он наблюдался у 6% заболевших с проявлениями на коже, чаще всего у пожилых пациентов.
Ранее сайт kp.ru сообщал, В больнице в Коммунарке врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции. Врачи отмечают высыпания на руках и животе пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU