Учёные сообщили о пяти проявлениях коронавируса на коже

2 Май 2020 2020-05-02T09:41:43+03:00

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Заражение коронавирусом может проявляться различными высыпаниями и образованиями на коже. Учёные Испанской академии дерматологии составили список пяти таких проявлений.

У 19% пациентов с высыпаниями на коже при положительном результате анализа на коронавирус были замечены пузыри или покраснения, как при обморожении. Чаще всего они проявлялись на пальцах рук и ног. Большинством пациентов с такими симптомами были молодые люди с лёгким течением заболевания, сообщает British Journal of Dermatology.

Высыпания, похожие на крапивницу, и зуд наблюдались в также 19% случаев. У 92% из них высыпания вызывали зуд. Такие симптомы наблюдались чаще всего у тяжело больных коронавирусом пациентов. Чаще всего они начинались на теле, и иногда на ладонях.

В 47% случаев симптомы коронавируса на коже проявлялись пятнисто-папулезной сыпью, похожей на розовый лишай. Высыпания часто сопровождались капиллярными кровоизлияниями на коже и зудом. Этот симптом также характерен для тяжело больных.

Кожные проявления коронавируса в 9% случаев были мелкими волдырями на теле, или пузырьковой сыпью с сукровицей в более чем половине случаев. это симптом особо характерен для пациентов среднего возраста.

Самым редким симптомом коронавируса на коже стало отмирание тканей (некроз) и ливедо (сосудистая сетка на коже синего цвета). Он наблюдался у 6% заболевших с проявлениями на коже, чаще всего у пожилых пациентов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, В больнице в Коммунарке врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции. Врачи отмечают высыпания на руках и животе пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU