2020-05-01T18:49:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские врачи выявили еще один симптом коронавируса

Об открытии рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские врачи выявили еще один симптом коронавирусаРоссийские врачи выявили еще один симптом коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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В больнице в Коммунарке врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции. Врачи отмечают высыпания на руках и животе пациентов. Об этом рассказал главврач медучреждения Денис Проценко.

«Выраженные нарушения свертываемости, начались и кожные проявления», - написал врач на своей странице в Facebook.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины (…) В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», - рассказал он подробнее в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом, отметив, что «высыпания достаточно разнообразны».

Напомним, ранее Проценко выступил за продление ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса и предупредил о том, что «болезнь прогрессирует», поскольку в больницу поступает больше молодых пациентов. Главврач медучреждения призвал отложить планы на майские праздники и не собираться с друзьями и родственниками

Накануне он назвал условие всплеска эпидемии коронавируса. По его словам, если на майские праздники граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, то произойдет «взрыв» заболеваемости коронавирусом и увеличения числе госпитализированных зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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