Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя

2 Май 2020 2020-05-02T10:19:21+03:00

В Минстрое сообщили, что заразившийся коронавирусом Владимир Якушев чувствует себя нормально

Изменить размер текста: A A

Состояние министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева нормальное, сообщили в пресс-службе Минстроя. 1 мая Якушева госпитализировали с положительным результатом анализа на коронавирус. Сейчас он поддерживает связь с коллегами.

Владимир Якушев стал первым российским министром, заразившимся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU