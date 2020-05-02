Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя
В Минстрое сообщили, что заразившийся коронавирусом Владимир Якушев чувствует себя нормально
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Состояние министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева нормальное, сообщили в пресс-службе Минстроя. 1 мая Якушева госпитализировали с положительным результатом анализа на коронавирус. Сейчас он поддерживает связь с коллегами.
Владимир Якушев стал первым российским министром, заразившимся коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU