Конгресс США отказался пройти тест на коронавирус
Конгресс США отказался от предложения администрации Соединенных Штатов пройти быстрое тестирование среди законодателей на наличие коронавируса в организме.
Об этом заявили спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. По какой именно причине решено было отказаться, пока не сообщается.
- Конгресс выражает благодарность администрации за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19, но на данный момент мы с уважением отклоняем это предложение, - говорится в заявлении, пишет ТАСС.
Законодатели отмечают, что тестирование населения в США набирает обороты, и конгресс хочет и дальше "направлять ресурсы в учреждения, которые находятся на передовой". По их мнению там они могут принести наибольшую пользу.
Отмечается, что обе палаты конгресса планируют возобновить работу уже 4 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU