2020-05-03T02:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Конгресс США отказался пройти тест на коронавирус

По какой именно причине решено было отказаться, пока не сообщается
Юлия КЕКОВА
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Конгресс США отказался пройти тест на коронавирусКонгресс США отказался пройти тест на коронавирусФото: REUTERS
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Конгресс США отказался от предложения администрации Соединенных Штатов пройти быстрое тестирование среди законодателей на наличие коронавируса в организме.

Об этом заявили спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. По какой именно причине решено было отказаться, пока не сообщается.

- Конгресс выражает благодарность администрации за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19, но на данный момент мы с уважением отклоняем это предложение, - говорится в заявлении, пишет ТАСС.

Законодатели отмечают, что тестирование населения в США набирает обороты, и конгресс хочет и дальше "направлять ресурсы в учреждения, которые находятся на передовой". По их мнению там они могут принести наибольшую пользу.

Отмечается, что обе палаты конгресса планируют возобновить работу уже 4 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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