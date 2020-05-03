Часть разведслужб США считают, что источником коронавируса стала лаборатория в Ухане

3 Май 2020 2020-05-03T04:02:12+03:00

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Большая часть сотрудников американской разведки склоняется к версии, по которой вирус мог начать распространяться из-за некой ошибки, допущенной сотрудниками лаборатории в Ухане.

Такое утверждение приводится в материале, опубликованном на сайте телеканала Fox News.

По словам источника издания, порядка 70-75% из 17 разведывательных ведомств США полагают, что вирус мог появится именно в этой лаборатории. Остальная часть пока не поддерживает мнение коллег из-за отсутствия неопровержимых доказательств.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса. Также они не исключили вариант их уничтожения. Согласно представленной информации, в Китае ученых и врачей даже заставляли на некоторое время замолчать о covid-19 или вовсе "исчезнуть".

Также, по данным спецслужб, считается, что Китай еще в начале декабря 2019 года имел доказательства о передаче коронавируса от человека человеку, однако якобы отрицал это вплоть до 20 января текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU