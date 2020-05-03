Украинский телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
Русскоязычные гости украинского Львова, должны развернуться и уехать на вокзал. Такое мнение в эфире своего интернет-канала высказал украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов.
Телеведущий рассказал, как он якобы "подсказывал" туристам неправильный путь, отправляя их в другую сторону от нужного места.
- У меня есть правило - если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает дорогу, я всегда ему покажу, но в обратном направлении, - заявил Дроздов.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что украинский журналист уже не раз делал резонансные заявления. Так, например, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", а жителей Донбасса и вовсе сравнил с животными, называя русскоязычное население страны "залогом войны", отмечая, что такие люди и их дети "должны исчезнуть как вид".
ИСТОЧНИК KP.RU