2020-05-03T05:50:10+03:00
В мире

Украинский телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов

Журналист показывал отдыхающим ложную дорогу
Юлия КЕКОВА
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Остап Дроздов. Фото: фейсбукОстап Дроздов. Фото: фейсбук
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Русскоязычные гости украинского Львова, должны развернуться и уехать на вокзал. Такое мнение в эфире своего интернет-канала высказал украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов.

Телеведущий рассказал, как он якобы "подсказывал" туристам неправильный путь, отправляя их в другую сторону от нужного места.

- У меня есть правило - если ко мне подходит турист и на русском языке спрашивает дорогу, я всегда ему покажу, но в обратном направлении, - заявил Дроздов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что украинский журналист уже не раз делал резонансные заявления. Так, например, он признался, что считает украинцев "нацией болванов", а жителей Донбасса и вовсе сравнил с животными, называя русскоязычное население страны "залогом войны", отмечая, что такие люди и их дети "должны исчезнуть как вид".

ИСТОЧНИК KP.RU

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