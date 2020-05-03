2020-05-03T06:32:42+03:00
Политика

Украина обвинила Россию в незаинтересованности выяснения причин трагедии в Одессе

Отмечается, что Москва якобы упрятала у себя одного из главных фигурантов дела
Юлия КЕКОВА
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Министерство иностранных дел УкраиныМинистерство иностранных дел УкраиныФото: Иван ВИСЛОВ
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В МИД Украины обвинили России, назвав ее единственной стороной, которая не заинтересована в установлении причин трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Соответствующее высказывание содержится в опубликованном на сайте МИД Украины заявлении по случаю годовщины событий.

- Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия, - говорится в комментарии.

Также отмечается, что Москва не только упрятала у себя одного из главных фигурантов дела, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и даже предоставила ему российское гражданство из-за чего якобы и приняла решение отказать в экстрадиции.

В заявлении говорится, что в сентябре-декабре 2019 года Россия якобы настаивала на выдаче 9 человек, которые возможно имели отношение к "организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами".

Тем временем, российский МИД уже не раз заявлял, что украинская сторона стопорит расследование трагедии, в результате которой погибли и пострадали десятки людей.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо провести тщательное и беспристрастное расследование причин трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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