2020-04-29T12:19:58+03:00
В мире

У Бориса Джонсона родился сын

Ранее беременная подруга британского премьера рассказала, что заразилась коронавирусом
Поделиться:
Изменить размер текста:

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который накануне вернулся к исполнению своих обязанностей, родился сын.

Ранее Кэрри Саймондс, беременная подруга главы британского парламента рассказала, что, как и Джонсон, заразилась коронавирусом, но перенесла его гораздо легче и быстрее. При этом она сообщила, что ей не нужно было проходить тестирования. По ее словам, у нее были основные симптомы и после семи дней отдыха почувствовала себя «сильнее и поправляюсь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин сообщил о продлении ограничения на въезд иностранцев в Россию
Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 100 тысячам
У Бориса Джонсона родился сын
Аналитики назвали самые популярные развлечения на карантине
Свидетельство о рождении могут начать выдавать онлайн
Опрос показал отношение пенсионеров к сохранению памяти о Великой Отечественной войне
Эстафету песенного марафона ПФО «Наш День Победы» приняла Самарская область
Академик рассказал, как составляют план выхода регионов из самоизоляции
Не видать президентского кресла: Экс-сотрудница Байдена обвинила его в изнасиловании
Регионы получили деньги на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Умер Ирфан Хан, актер из «Миллионера из трущоб»
RT начал тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу
Отказаться от прогулок и пикников на природе: Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Растения против депрессии: Андрей Туманов рассказал, что сажать для победы над хандрой