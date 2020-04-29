У Бориса Джонсона родился сын

29 Апр 2020 2020-04-29T12:19:58+03:00

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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который накануне вернулся к исполнению своих обязанностей, родился сын.

Ранее Кэрри Саймондс, беременная подруга главы британского парламента рассказала, что, как и Джонсон, заразилась коронавирусом, но перенесла его гораздо легче и быстрее. При этом она сообщила, что ей не нужно было проходить тестирования. По ее словам, у нее были основные симптомы и после семи дней отдыха почувствовала себя «сильнее и поправляюсь».

ИСТОЧНИК KP.RU