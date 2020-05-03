2020-05-03T08:52:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Швеции сомневаются в правильности отказа от карантина

Ведущий вирусолог страны не уверен, было ли это верной стратегией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он "совсем не уверен", что отказ от карантина был правильной стратегиейВедущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он "совсем не уверен", что отказ от карантина был правильной стратегиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Швеции главный вирусолог Андерс Тегнелл заявил, что "совсем не уверен" в том, было ли правильно отказаться от карантина, сообщает шведское издание Aftonbladet.

Ранее Андерс Тегнелл выступал за отказ от жёстких ограничений и призывал сохранить обычное течение жизни в стране.

- Я вообще не уверен. Мы (система здравоохранения) постоянно размышляем об этом. Что мы можем улучшить?, - поделился в интервью вирусолог.

- Я считаю, что самое главное - делать всё настолько хорошо, насколько это возможно, применяя те инструменты, которые у нас есть. И быть покорными, чтобы сменить принятые решения, если это понадобится, - сказал Тегнелл.

Напомним, в Швеции ежесуточное число случаев заражения снизилось 790 30 апреля до 428 1 мая. Общее число заболевших коронавирусом составляется 21 520 человек. Жертвами вируса стали более 2,6 тысячи человек. В стране отказались от идеи введения карантина. Рестораны и школы продолжают работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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