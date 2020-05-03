В Швеции сомневаются в правильности отказа от карантина

3 Май 2020 2020-05-03T08:52:40+03:00

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он "совсем не уверен", что отказ от карантина был правильной стратегией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий вирусолог страны не уверен, было ли это верной стратегией

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В Швеции главный вирусолог Андерс Тегнелл заявил, что "совсем не уверен" в том, было ли правильно отказаться от карантина, сообщает шведское издание Aftonbladet.

Ранее Андерс Тегнелл выступал за отказ от жёстких ограничений и призывал сохранить обычное течение жизни в стране.

- Я вообще не уверен. Мы (система здравоохранения) постоянно размышляем об этом. Что мы можем улучшить?, - поделился в интервью вирусолог.

- Я считаю, что самое главное - делать всё настолько хорошо, насколько это возможно, применяя те инструменты, которые у нас есть. И быть покорными, чтобы сменить принятые решения, если это понадобится, - сказал Тегнелл.

Напомним, в Швеции ежесуточное число случаев заражения снизилось 790 30 апреля до 428 1 мая. Общее число заболевших коронавирусом составляется 21 520 человек. Жертвами вируса стали более 2,6 тысячи человек. В стране отказались от идеи введения карантина. Рестораны и школы продолжают работать.

ИСТОЧНИК KP.RU