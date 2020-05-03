В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

3 Май 2020 2020-05-03T11:22:42+03:00

В России новый рекорд по числу заражений короанвирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России за минувшие сутки зафиксировано 10 633 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 134 687 человек.

Накануне, 2 мая, было выявлено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах России. Симптомов не было у 46,6% новых пациентов.

За последние сутки погибли 58 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса. Всего жертвами вируса в стране стали 1 280 человек. Выздоровели ещё 1 626 пациентов, общее число вылечившихся составляет 16 639 человек.

У 50,3% новых заболевших коронавирусом пациентов нет никаких симптомов, а более 84% - младше 65 лет.

В Москве за сутки выявлено 5 948 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число зафиксированных больных достигло 68 606 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU