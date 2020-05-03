Роспотребнадзор рассказал, при каком условии режим самоизоляции начнут смягчать с 12 мая

3 Май 2020 2020-05-03T15:02:12+03:00

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Если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, с 12 мая ряд ограничений может быть снят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Но сегодня это только надежда, - отметила она.

Руководитель ведомства напомнила, что инкубационный период коронавируса длится в среднем 6-8 дней.

- Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (режим самоизоляции), - сообщила Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

При обсуждении вопроса снятия ограничений учитывать будут в первую очередь эпидемическую ситуацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по мнению главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, в России следует усилить ограничительные меры и наказания за их нарушения. Врач отметил, что рост числа заболевших в России происходит из-за увеличения числа проведённых ПЦР-исследований и из-за роста эпидемии в регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU