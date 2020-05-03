Роспотребнадзор рассказал, при каком условии режим самоизоляции начнут смягчать с 12 мая
Если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, с 12 мая ряд ограничений может быть снят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Но сегодня это только надежда, - отметила она.
Руководитель ведомства напомнила, что инкубационный период коронавируса длится в среднем 6-8 дней.
- Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (режим самоизоляции), - сообщила Попова в интервью телеканалу "Россия 1".
При обсуждении вопроса снятия ограничений учитывать будут в первую очередь эпидемическую ситуацию.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по мнению главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, в России следует усилить ограничительные меры и наказания за их нарушения. Врач отметил, что рост числа заболевших в России происходит из-за увеличения числа проведённых ПЦР-исследований и из-за роста эпидемии в регионах страны.
ИСТОЧНИК KP.RU