2020-05-03T15:02:12+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, при каком условии режим самоизоляции начнут смягчать с 12 мая

Россияне должны соблюдать существующие ограничения на майские праздники
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анна Попова рассказала, в каком случае начнутся послабления карантинных мер после 12 маяАнна Попова рассказала, в каком случае начнутся послабления карантинных мер после 12 маяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, с 12 мая ряд ограничений может быть снят, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Но сегодня это только надежда, - отметила она.

Руководитель ведомства напомнила, что инкубационный период коронавируса длится в среднем 6-8 дней.

- Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (режим самоизоляции), - сообщила Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

При обсуждении вопроса снятия ограничений учитывать будут в первую очередь эпидемическую ситуацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по мнению главного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова, в России следует усилить ограничительные меры и наказания за их нарушения. Врач отметил, что рост числа заболевших в России происходит из-за увеличения числа проведённых ПЦР-исследований и из-за роста эпидемии в регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков: Путин споёт со всей страной "День Победы"
Роспотребнадзор рассказал, при каком условии режим самоизоляции начнут смягчать с 12 мая
Песков: Нам всем придётся ещё какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно Путину
Папа Римский объявил день всеобщей молитвы об окончании пандемии
В Минздраве выступили за ужесточение карантинных мер в России
В Латвии 26-килограммовый дрон улетел в неизвестном направлении и хаотично летает над страной
Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
В Госдуме досье о сокрытии Китаем данных о коронавирусе назвали антикитайской кампанией
Нарушителей самоизоляции в парках Москвы ловят с дронов и вертолетов
Песков рассказал, как отметит 9 мая
Учёные призывают не бояться роста числа заражённых коронавирусом в России
В Украине женщина с ребёнком разрушила фонтан, забравшись на него ради селфи
Женщина повторно заразилась коронавирусом после выздоровления и строгого карантина
Проценко рассказал, возможна ли в России "абсолютно катастрофическая" ситуация с коронавирусом, как в Италии
В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Москве ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса
В России 58 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
В России провели более 4,1 млн тестов на коронавирус