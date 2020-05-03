В Минздраве выступили за ужесточение карантинных мер в России

3 Май 2020 2020-05-03T13:27:57+03:00

Главный кардиолог считает, что ответственность за их нарушение следует также усилить

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В России следует усилить ограничительные меры и наказания за их нарушения, заявил главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.

Врач отметил, что рост числа заболевших в России происходит из-за увеличения числа проведённых ПЦР-исследований и из-за роста эпидемии в регионах страны.

- Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплинированности граждан. С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований - выше, - передаёт слова Бойцова пресс-служба Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU