Учёные ещё раз изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России
После получения новых данных о росте числа заражений коронавирусом в России учёные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогнозы окончания пандемии в стране.
Ранее они сообщали, что распространение коронавируса в России прекратится 8 августа. Теперь специалисты предполагают, что это случится не раньше 12 августа.
Для составления прогноза используется математическая SIR-модель, учитывающая число заражённых и число выздоровевших.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сегодня, 3 мая, в России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. В стране зафиксировано 10 633 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 134 687 человек.
Днём ранее в России зафиксировали 9 623 новых случая коронавируса в 83 регионах России.
Ранее сайт kp.ru сообщал о создании учёными компьютерных моделей для 131 страны мира и прогнозе окончание вспышки Covid-19 в России в период с 20 мая по 20 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU