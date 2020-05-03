Учёные ещё раз изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России

3 Май 2020 2020-05-03T15:12:02+03:00

Учёные предполагают, что пандемия коронавируса в России окончится не раньше 12 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После получения новых данных о росте числа заражений коронавирусом в России учёные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогнозы окончания пандемии в стране.

Ранее они сообщали, что распространение коронавируса в России прекратится 8 августа. Теперь специалисты предполагают, что это случится не раньше 12 августа.

Для составления прогноза используется математическая SIR-модель, учитывающая число заражённых и число выздоровевших.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сегодня, 3 мая, в России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. В стране зафиксировано 10 633 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 134 687 человек.

Днём ранее в России зафиксировали 9 623 новых случая коронавируса в 83 регионах России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о создании учёными компьютерных моделей для 131 страны мира и прогнозе окончание вспышки Covid-19 в России в период с 20 мая по 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU