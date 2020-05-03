Врач назвал ранние симптомы коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T16:03:22+03:00

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев сообщил о ранних симптомах, по которым человек может определить наличие коронавирусной инфекции Фото: REUTERS

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Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев сообщил о ранних симптомах, по которым человек может определить наличие коронавирусной инфекции в его организме в первые дни после заражения. Так, на начальных стадиях заболевания пациент, которые не пил спиртные напитки накануне, может ощущать чувство похмелья, рассказал специалист в интервью сайту телеканала "Звезда".

- Если вчера вы не были на вечеринке, не употребляли алкоголь, а сегодня вдруг почувствовали слабость, тяжесть, ломку в костях, вас начало трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость – это может говорить о самом начале развития коронавирусной инфекции. При этом температура тела может оставаться в пределах нормы, - рассказал Владимир Зайцев.

Отоларинголог отметил, что такие симптомы инфицированный человек обычно чувствует в первые два или три дня после заражения. Потом вирус начинается спускаться в трахеи, у пациента меняется голос, начинаются приступы удушья. При отсутствии грамотного и эффективного лечения начинается поражение бронхов и легких, которое сопровождается спазмами и значительной нехваткой воздуха.

Владимир Зайцев посоветовал не пренебрегать собственными ощущениями и незамедлительно обращаться за помощью к медикам при первых симптомах заболевания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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