Врач назвал ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев сообщил о ранних симптомах, по которым человек может определить наличие коронавирусной инфекции в его организме в первые дни после заражения. Так, на начальных стадиях заболевания пациент, которые не пил спиртные напитки накануне, может ощущать чувство похмелья, рассказал специалист в интервью сайту телеканала "Звезда".
- Если вчера вы не были на вечеринке, не употребляли алкоголь, а сегодня вдруг почувствовали слабость, тяжесть, ломку в костях, вас начало трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость – это может говорить о самом начале развития коронавирусной инфекции. При этом температура тела может оставаться в пределах нормы, - рассказал Владимир Зайцев.
Отоларинголог отметил, что такие симптомы инфицированный человек обычно чувствует в первые два или три дня после заражения. Потом вирус начинается спускаться в трахеи, у пациента меняется голос, начинаются приступы удушья. При отсутствии грамотного и эффективного лечения начинается поражение бронхов и легких, которое сопровождается спазмами и значительной нехваткой воздуха.
Владимир Зайцев посоветовал не пренебрегать собственными ощущениями и незамедлительно обращаться за помощью к медикам при первых симптомах заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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