Роспотребнадзор допустил возможность продления ограничений из-за коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в стране, до июня этого года. Карантинные меры могут продлить, если жители России будут массового нарушать самоизоляцию во время майских праздников.
-Если россияне начнут нарушать режим самоизоляции, то в конце праздников 12 мая станет очевидно, что меры безопасности нужно усиливать. А вот если нарушать режим никто не будет, то все могут рассчитывать на снятие ограничений после этих выходных. Но в настоящее время это только надежда, - заявила глава ведомства Анна Попова в интервью для телевизионного канала "Россия 1" в ответ на вопрос о возможности продления изоляции до июня.
При обсуждении вопроса снятия ограничений учитывать будут, в первую очередь, эпидемическую ситуацию в стране. Попова в очередной раз напомнила гражданам, как важно еще немного потерпеть и соблюдать режим, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что за ужесточение мер самоизоляции в период пандемии в мае выступили представители российского министерства здравоохранения. Медики не исключают, что одной из главных причин распространения вируса в стране стала недостаточная дисциплинированность местных жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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