Роспотребнадзор допустил возможность продления ограничений из-за коронавируса

3 Май 2020 2020-05-03T16:56:01+03:00

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в стране, до июня этого года. Карантинные меры могут продлить, если жители России будут массового нарушать самоизоляцию во время майских праздников.

-Если россияне начнут нарушать режим самоизоляции, то в конце праздников 12 мая станет очевидно, что меры безопасности нужно усиливать. А вот если нарушать режим никто не будет, то все могут рассчитывать на снятие ограничений после этих выходных. Но в настоящее время это только надежда, - заявила глава ведомства Анна Попова в интервью для телевизионного канала "Россия 1" в ответ на вопрос о возможности продления изоляции до июня.

При обсуждении вопроса снятия ограничений учитывать будут, в первую очередь, эпидемическую ситуацию в стране. Попова в очередной раз напомнила гражданам, как важно еще немного потерпеть и соблюдать режим, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что за ужесточение мер самоизоляции в период пандемии в мае выступили представители российского министерства здравоохранения. Медики не исключают, что одной из главных причин распространения вируса в стране стала недостаточная дисциплинированность местных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU