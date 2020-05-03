Новая причина высокой смертности от коронавируса: Как восполнить недостаток витамина D

3 Май 2020 2020-05-03T17:04:16+03:00

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Недавно исследователи рассказали о новой причине смерти от коронавирусной инфекции: по их словам, недостаток витамина D в организме человека значительно увеличивает риск летального исхода после заражения COVID-19. Врач-терапевт Надежда Чернышова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как восполнить недостаток этого важного витамина и какие витаминные комплексы стоит принимать во время пандемии коронавирусной инфекции.

- Есть два основным источника витамина D. Часть полезного вещества можно получать с пищей – это называется витамин D2. И еще есть витамин D3, который образуется внутри организма под воздействием солнечных лучей. Получать витамин можно и так, и так. При этом солнечный свет должен поступать напрямую, не через оконное стекло, одежду или солнцезащитный крем, - сообщила специалист, отметив, что на солнце нужно быть каждый день от 5 до 30 минут.

В условиях распространения коронавируса жители страны сильно ограничены в своем передвижении – съездить на пляж и хорошенько позагорать сейчас не получится. Но каждый может встать у открытого окна и наслаждаться солнечным светом или сделать зарядку. Это решит сразу две задачи: повысит физическую активность и обеспечит витамином D.

- Если не получится в сложившихся условиях обеспечить себя достаточным количеством солнца, то витамин нужно получать из пищи. Можно пить мультивитаминные комплексы, где есть витамин D. А можно, кроме того, есть больше продуктов, содержащих витамин D: жирная рыба, печень, сливочное масло, орехи. А еще очень полезен рыбий жир – он теперь продается даже в капсулах. Вот это сто лет назад ученые выяснили, что дети, которые едят достаточное количество рыбьего жира, не болеют рахитом. И с той поры практически человечество победило рахит у детей, - рассказала Надежда Чернышова.

Врач также опровергла утверждение о том, что витамины в таблетках не так хорошо усваиваются организмом человека, чем витамины из естественных источников, но получать полезные вещества все-таки лучше от солнца и из натуральной пищи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU