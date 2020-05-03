Академик заявил о невозможности искоренить коронавирус в России
Искоренить коронавирусную инфекцию в России полностью не получится, COVID-19 будет проявлять свою активность в осенне-зимний и весенний сезоны каждый год. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил главный эпидемиолог российского министерства здравоохранения и академик РАН Николай Брико.
- Коронавирус войдет в нашу жизнь так же, как и «свиной грипп» одиннадцать лет назад. В настоящее время ясно одно: новые вирусные инфекции будут появляться постоянно, это неотъемлемая часть нашего мира, - сообщил специалист в интервью «Парламентской газете».
Николай Брико добавил, что ученые должны изучить особенности этой пандемии, извлечь из нее полезные уроки и проанализировать недостатки существующего глобального мониторинга за угрозами возникновения чрезвычайных эпидемиологических ситуаций.
В этом же интервью эпидемиологи оценил сроки спада эпидемии коронавирусной инфекции в России и назвал главное условие, при котором пандемию можно будет считать остановленной. Прирост новых заболевших, по данным Николая Брико, постепенно идет на спад: в апреле больных коронавирусом стало на 27% больше, а в начале этого месяца – всего на 6,9%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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