2020-05-03T20:13:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава сказал, что случилось с теми, кто занимался самолечением при коронавирусе

В ведомстве объяснили, к чему приводит несвоевременное обращение за медицинской помощью
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава Минздрава сказал, что случилось с теми, кто занимался самолечением при коронавирусеГлава Минздрава сказал, что случилось с теми, кто занимался самолечением при коронавирусеФото: REUTERS
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Крайне тяжёлые пациенты с коронавирусом, которым нужна интенсивная терапия - это в основном те, кто занимался самолечением. Об этом заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в интервью на телеканале "Россия 24".

- Мы в настоящее время наблюдаем такую ситуацию: если зараженные вовремя попадает под наблюдение врача и лечение от вируса начинается своевременно, то исходы значительно лучше и мы не видим такого количества больных с тяжелой формой инфекции. В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждет, принимая самостоятельное лечение, к несчастью, такая категория людей и формирует пул от тех крайне тяжелых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Очень хочется, чтобы населения это понимало и делало выводы, - рассказал министр здравоохранения России.

Глава ведомства призвал жителей страны не заниматься самолечение в случае выявления симптомов COVID-19, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

Напомним, ранее Михаил Мурашко заявил, что часть ограничений, введенных в стране из-за пандемии, сохранятся до создания эффективной и безопасной вакцины от коронавируса.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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