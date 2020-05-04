4 Май 2020 2020-05-04T00:21:49+03:00

Врач сказал, какую злую шутку может сыграть жаропонижающее во время эпидемии коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

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Температура, кашель, недомогание - обычное ОРВИ или коронавирус? Врачи призывают самостоятельно не экспериментировать с лекарствами и объясняют, какую злую шутку может сыграть жаропонижающее во время эпидемии.

По словам руководителя отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, члена правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), доктора медицинских наук, профессора Николая Жукова, первым делом нужно подумать, нет ли у вас симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии коронавируса. Очень важно уметь отличать их других заболеваний.

- Если определились, что симптомы есть, то идти никуда не нужно. Следует как минимум набрать своего лечащего врача и его проинформировать об этом. Увы, здесь нечестность может выйти боком не только для окружающих, но и для вас, - отметил эксперт в интервью kp.ru.

Также он отметил, если вы, например, несмотря на наличие респираторных симптомов, примите жаропонижающее и пойдете на очередной визит к онкологу, то, во-первых, получив лечение на фоне коронавирусной инфекции, можете подвергнуть риску свою собственную жизнь.

В случае наличия covid-19 вы еще и подвергнете риску заразиться медицинский персонал.

- Даже если лично у вас все пройдет благополучно, то придя в следующий раз, вы, скорее всего, обнаружите, что врачей на месте нет. Они будут на карантине, - пояснил врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU