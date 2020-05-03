Врач рассказал, как защитить себя от коронавируса при поездке в больницу

Понятно, что пока бушует коронавирус, целесообразнее избегать не только лишних выходов на улицу, но и визитов в лечебные учреждения без особой надобности. Однако если ситуация жизненно важная, как, например, в случае с обострением тяжелых хронических болезней или лечением онкологических заболеваний, откладывать визит к врачу или даже госпитализацию нельзя.

Как обезопасить себя при поездке в медицинский центр, который изначально считается небезопасным с точки зрения рисков заразиться коронавирусом? На вопросы «КП» отвечает руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков.

- Если ехать на лечение тому же онкологическому пациенту все-таки нужно, то как? Какие средства индивидуальной защиты логично применить?

- Первым делом нужно подумать, нет ли у вас симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии коронавируса. Если симптомы есть, то идти никуда не нужно, нужно как минимум набрать своего лечащего врача и его проинформировать об этом. Увы, здесь нечестность может выйти боком не только для окружающих, но и для вас. Если вы, например, несмотря на наличие респираторных симптомов, примите жаропонижающее и пойдете на очередной визит к онкологу, то, во-первых, получив лечение на фоне коронавирусной инфекции, вы подвергнете риску свою собственную жизнь, второе, вы подвергнете риску медицинский персонал и, скорее всего, его заразите. И даже если лично у вас все пройдет благополучно, то придя в следующий раз, вы, скорее всего, обнаружите, что врачей на месте нет. Они будут на карантине.

Любому человеку, и онкологическому пациенту тоже, в это непростое время, выходя из дома по любому поводу, нужно помнить, что он идет в агрессивную среду. В больницу ли вы едете по срочной надобности. Или выходите в аптеку. Или в магазин. Нужна защита органов дыхания в том случае, если вы по дороге будете контактировать с другими людьми, и не можете гарантировать соблюдение социальной дистанции, которая крайне желательна. Нужна медицинская хирургическая маска либо респиратор. Хирургическая маска защищает от вас и защищает вас. Не идеально. Но без нее хуже, чем с ней. А вот маски «высокой степени защиты» с клапаном выдоха – да, они хорошо защищают тех, кто их носит, но при этом если больны вы, то вирус беспрепятственно покидает маску через этот клапан!

Второе, желательно, чтобы одежда, в которой вы пойдете, была бы вашей не единственной одеждой. Чтобы, после того, как вернетесь, ее можно было бы куда-то на денечек отвесить. На балкон, еще куда-то. Потому что, если кто-то на вас начихал, накашлял, то вирус какое-то время будет находиться на одежде и представлять опасность. Если есть возможность покрыть волосы, то имеет смысл это сделать. Так что шапки, кепки, косынки – все это не повредит.

Через кожу рук, понятное дело, вирус в вас никак не попадет. Только если ваши руки не окажутся у вас во рту, в носу или в глазу, или вы не потрогаете лицо, с которого потом проще простого смахнуть вирус на слизистые. Поэтому в перчатках вы или без – основное это не трогать себя руками за лицо, и мыть (обрабатывать антисептиком) руки при первой возможности после контакта с потенциально загрязненными поверхностями!

- Как правильно использовать хирургическую маску, чтобы она действительно защищала?

- Важно помнить, что с того момента, как вы надели маску, ее наружная поверхность становится опасной. Вы через нее дышите и соответственно она отфильтровывает вирусы вместе с кусочками мокроты и всего остального, не допуская это в ваши дыхательные пути. Но все, что она отфильтровала извне, остается на внешней стороне маски. Поэтому нельзя дотрагиваться до внешней стороны маски и уж тем более нельзя после этого трогать лицо. Иначе вся польза, которую маска принесла, будет перечеркнута! Когда вы снимаете маску, вы не должны контактировать с ее внешней стороной. Снимайте за резинку или завязку. Это правило. Дальше, если вам предстоит надеть снова ту же самую маску, ее нельзя снимать и складывать в пакет, в карман, опускать на подбородок – оттуда вся потенциальная зараза окажется на одежду, которую вы, скорее всего, дома будете снимать через голову.

В идеале маску после любого, самого кратковременного использования нужно выбрасывать или отправлять в дезинфекцию (если она многоразовая). Но мы живем в мире реальном. Если у вас одна маска, а вам надо поесть или попить, носите с собой чистый лист бумаги, сняли маску, продезинфицировали стол, положили на стол лист А4 чистый, положили маску грязной внешней стороной на лист, покушали, и аккуратно, не трогая внешнюю сторону, снова надели маску. Лист выбросили за собой.

ВАЖНО

Маску можно носить до того момента, пока она не станет влажной, когда маска влажная, ее фильтрационные свойства уменьшаются. Если ваш запас масок сильно ограничен, то нужно помнить, что максимальный срок жизни коронавируса на поверхностях это примерно 72 часа. Причем на более пористых поверхностях вирус живет меньше, на гладких поверхностях живет дольше. То есть на стекле и пластике, например, коронавирус проживет дольше, чем на ткани или картоне. Поэтому если количество ваших масок ограничено, и вы не знаете, где их взять, значит, у вас должно быть организовано такое место, где бы маска лежала отдельно на карантине и пролежала бы там больше 72-х часов, пока вы будете пользоваться другой маской. Однако, безусловно, это «выход» для безвыходных ситуаций – когда других масок просто нет и не предвидится… Во всех остальных случаях одноразовая маска должна оставаться одноразовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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