В США обвинили Китай в намеренном сокрытии опасности коронавируса для пополнения запасов медикаментов
Это уже не первое подобное заявление в Штатах в адрес Китая
В США обвинили Китай в намеренном сокрытии опасности коронавируса для пополнения запасов медикаментовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальные лица США полагают, что Китай намеренно скрыл масштабы вспышки коронавируса, чтобы успеть вовремя запастись медикаментами, необходимыми для лечения больных.
Сообщается, что в Китае специально скрывали заразность заболевания и всю серьезность пандемии. Об этом свидетельствую данные четырехстраничного доклада, пишет Associated Press со ссылкой на данные американской разведки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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