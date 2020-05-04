2020-05-04T00:10:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В США обвинили Китай в намеренном сокрытии опасности коронавируса для пополнения запасов медикаментов

Это уже не первое подобное заявление в Штатах в адрес Китая
Юлия КЕКОВА
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В США обвинили Китай в намеренном сокрытии опасности коронавируса для пополнения запасов медикаментовВ США обвинили Китай в намеренном сокрытии опасности коронавируса для пополнения запасов медикаментовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальные лица США полагают, что Китай намеренно скрыл масштабы вспышки коронавируса, чтобы успеть вовремя запастись медикаментами, необходимыми для лечения больных.

Сообщается, что в Китае специально скрывали заразность заболевания и всю серьезность пандемии. Об этом свидетельствую данные четырехстраничного доклада, пишет Associated Press со ссылкой на данные американской разведки.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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