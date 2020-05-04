2020-05-04T02:03:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Проценко сравнил риски повторения итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке объяснил, почему в стране невозможно европейское течение эпидемии
Юлия КЕКОВА
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Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССДенис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск повторения итальянского сценария с коронавирусом в России.

По словам медика, в нашей стране подобное европейское течение эпидемии невозможно.

- В Италии выраженное региональное развитие болезни. Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере государства, а более мягкое течением наблюдается на юге. Возможен ли у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся, - заявил Проценко в интервью телеканалу "Россия-24".

Также врач отметил, что большинство стран идут по своей индивидуальной линии развития эпидемии. Так, например, в России наблюдался более плавный ежедневный прирост числа инфицированных.

Проценко добавил, что благодаря ограничительным мерам, введенными российскими властями, удалось выиграть несколько недель, которые позволили системе здравоохранения успеть перестроиться и подготовиться с борьбе с вирусом.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что главный врач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с положительным тестом на covid-19, сам заразился коронавирусом. Однако он заявил, что подхватил инфекцию не в стенах медучреждения. Проценко уже провел некоторое время на карантине, болезнь протекала в легкой форме. Сам он, находясь на самоизоляции, рвался на работу, чтобы лечить людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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