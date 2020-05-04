2020-05-04T03:26:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Названо условие для появления иммунитета к коронавирусу

При правильном формировании, иммунитет от COVID-19 будет сохраняться до двух лет
Юлия КЕКОВА
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Названо условие для появления иммунитета к коронавирусуНазвано условие для появления иммунитета к коронавирусуФото: REUTERS
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Профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов рассказал, при каком условии у человека может сформироваться стойкий иммунитет к коронавирусу.

По словам ученого, в лучшем случае, иммунитет от covid-19 будет сохраняться до двух лет.

Эксперт объяснил, что "интенсивность иммунитета" зависит от того, как долго в организме существуют B-клетки памяти (так называемые "наивные" лимфоциты). Именно они формируют иммунную систему человека и не позволяют организму заражаться при повторном попадании вируса.

Ершов пояснил, что в случае, если инфекция, как, например, вирус гриппа, постоянно изменяется, иммунитет пожизненным от данного заболевания не будет, поскольку формируется только против немутирующих клеток вируса.

- Проблема с коронавирусом заключается в том, что он появился относительно недавно и, соответственно, прошло мало времени для знакомства ученых и медиков с этой инфекцией, - цитирует слова специалиста "Российская газета".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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