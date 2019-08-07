2019-08-07T08:03:54+03:00
Политика

Мадуро обвинил Болтона в причастности к покушению на себя

Президент Венесуэлы утверждает, что у него есть доказательства участия советника Трампа в подготовке прошлогодней атаки дронами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон причастен к прошлогоднему покушению на него. Причем глава Боливарианской республики утверждает, что располагает неоспоримыми доказательствами участия Болтона в подготовке покушения.

«У меня есть все доказательства, чтобы обвинить и запросить историческое расследование в отношении Джона Болтона. Он преступник, потерпевший неудачу», - объявил Мадуро в интервью изданию The Grayzone.

Он добавил, что американские власти «продолжат терпеть неудачу в своих попытках осуществить государственный переворот и дестабилизировать Венесуэлу».

Напомним, какписал сайт kp.ru, год назад, 4 августа, Николаса Мадуро попытались убить с помощью беспилотников со взрывчаткой во время военного парада в Каракасе. Один из дронов взорвался недалеко от президентской ложи, когда президент Венесуэлы выступал с речью перед военнослужащими. Ни сам Мадуро, ни стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники не пострадали. Ранения получили семеро бойцов Нацгвардии.

Ответственность за покушение на главу государства тогда же взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

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На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время его выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и взорвался. Сам президент не пострадал, но были ранены семь бойцов Национальной гвардии (подробности).

Момент покушения на президента Венесуэлы 4 августа 2018 года.Телохранители Николаса Мадуро прикрывают его от опасности специальными щитами

ИСТОЧНИК KP.RU

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