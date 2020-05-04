2020-05-04T09:39:05+03:00
Общество

Треть пациентов с коронавирусом в реанимации в Коммунарке моложе 60 лет

Главврач больницы № 40 Денис Проценко опубликовал новые данные о зараженных
Юлия САЛЬНИКОВА
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За сутки из больницы в Коммунарке выписаны больше пациентов, чем поступило - 42 против 34. Такие данные приводит 4 апреля главный врач больницы № 40 Денис Проценко. Всего на лечении здесь находятся 53 человека, из них больше половины (62 процента) с подтвержденным диагнозом коронавирус, у остальных коронавирус вероятен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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