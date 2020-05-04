2020-05-04T12:30:40+03:00
Общество

Назван возраст зараженных коронавирусом в России

В России сохраняется тенденция - вирус чаще всего "выбирает" молодых
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус чаще выявляют у молодежи, чем у пенсионеровВирус чаще выявляют у молодежи, чем у пенсионеровФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Коронавирус в России "выбирает" молодых людей. Зараженных больше всего в возрастной группе от 18 до 45 лет, это 43 процента.

Если прибавить сюда детей, их среди инфицированных 4,3 процента, то выйдет, что половина зараженных молодые и люди среднего возраста.

На втором месте возрастная группа от 45 до 65 лет, таких пациентов с коронавирусом в больницах 35 процентов.

Пенсионеры - самая малочисленная группа, хотя доля таких пациентов с COVID-19 в реанимациях по-прежнему высока. У пожилых людей вирус чаще вызывает осложнения, именно поэтому россиян просят по возможности отказаться от встреч с родственниками на время блокировки: 11 процентов зараженных люди в возрасте от 66 до 79 лет, еще 6,7 процентов - старше 80 лет.

Детей среди инфицированных 4,3 процента. Особенно тяжело заражение переносят малыши в первые два года жизни. В Минздзраве сообщали, что в России 11 детей в тяжелом состоянии, два ребенка умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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